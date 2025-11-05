Vanoli già col Genoa? Sono ore caldissime per il nuovo allenatore viola

Dopo giornate caotiche con l'esonero di Pioli e la momentanea promozione di Daniele Galloppa a nuovo allenatore della prima squadra, in attesa che il 40enne si giochi le sue carte almeno contro il Mainz, la Fiorentina ha fatto giganti passi avanti per Paolo Vanoli come nuovo allenatore viola. L'accordo è veramente molto vicino per un anno e mezzo di contratto, già tra domani e venerdì potrebbe arrivare l'ok definitivo così che l'ex Torino possa essere in panchina già domenica contro il Genoa. È una corsa contro il tempo con la società che ancora non ha preso la decisione finale ma ha fatto grossi passi avanti per Vanoli.

