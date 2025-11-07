La Fiorentina perde anche a Mainz. Il Corriere dello Sport: "Squadra indifendibile"

Ieri contro il Mainz in Conference League è arrivata la settima sconfitta per la Fiorentina nelle quindici partite disputate in questo 2025-26 (solo una volta ne ha subite di più, otto, nello stesso tratto: nel 2001-02), iniziato sotto i migliori auspici trasformati in precise ambizioni, ma già tutto da rimediare, e chissà come, dopo appena tre mesi.

Un altro stop, un’altra dimostrazione d’impotenza, un’altra brutta figura, si legge sul Corriere dello Sport. Con questa Fiorentina è impossibile stare tranquilli, nemmeno dopo quarantacinque minuti facili, perché tanto si sa che basta poco per mandarla in confusione e crearle ostacoli insormontabili. Ed è successo anche ieri.