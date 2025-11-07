La Fiorentina perde anche a Mainz. Il Corriere dello Sport: "Squadra indifendibile"
FirenzeViola.it
Ieri contro il Mainz in Conference League è arrivata la settima sconfitta per la Fiorentina nelle quindici partite disputate in questo 2025-26 (solo una volta ne ha subite di più, otto, nello stesso tratto: nel 2001-02), iniziato sotto i migliori auspici trasformati in precise ambizioni, ma già tutto da rimediare, e chissà come, dopo appena tre mesi.
Un altro stop, un’altra dimostrazione d’impotenza, un’altra brutta figura, si legge sul Corriere dello Sport. Con questa Fiorentina è impossibile stare tranquilli, nemmeno dopo quarantacinque minuti facili, perché tanto si sa che basta poco per mandarla in confusione e crearle ostacoli insormontabili. Ed è successo anche ieri.
Pubblicità
Primo Piano
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaLa solita deprimente Fiorentina, anche in Conference e a prescindere da chi va in panchina
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com