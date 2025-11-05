Dalle indicazioni per Mainz al momento della Fiorentina: Galloppa e Mandragora in conferenza

È stata la giornata di Daniele Galloppa e Rolando Mandragora in casa Fiorentina. Sono stati il nuovo allenatore e il centrocampista veterano a parlare in conferenza stampa da Mainz, a circa ventiquattro ore dalla sfida di Conference League fondamentale per garantirsi un posto alla fase ad eliminazione diretta. Galloppa ha conquistato tutti con la sincerità di un tecnico catapultato nel calcio "dei grandi" dopo i buoni risultati con la Primavera, e ha raccontato com'è andata: "Essere catapultato così è particolare. C'è tanto da fare, ho una grande emozione dentro che mi fa sentire vivo. Un motore che mi fa andare avanti. Quello che vorrei trasmettere, ne ho parlato con Pablo Marì e De Gea in campo, è l'emozione che mi manca da quando non gioco più. Quando sei in un momento difficile non te ne rendi conto, ma quando smetti lo senti. Quando giochi sei libero, quando smetti di giocare sei bombardato da tante altre cose. Sono emozioni che non ritrovi nella vita di tutti i giorni".

Rolando Mandragora invece si è concentrato di più su ciò che sta accadendo alla squadra: "Siamo responsabili, forse i primi, e dobbiamo uscirne, le critiche sono giuste e dobbiamo tramutarle in complimenti e applausi. Riguardo a Pioli è difficile entrare nel dettaglio in cosa non ha funzionato, abbiamo cercato di segurilo ma non siamo riusciti ad incastraci con i risultati che poi sono quelli che contano e ci dispiace per come è andata".

