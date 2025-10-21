Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina e 11 punti buttati via: è la squadra che ha sprecato di più"
Corriere Fiorentino: "Commisso sprona tutti, ma non licenzia"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli resta saldo: per la Fiorentina è l'uomo giusto"
La Nazione: "Gruppo e club spalle al muro"
Corriere dello Sport: "Nell'inferno viola: 7 peccati capitali"
Tuttosport: "Anche per Rocchi il rigore non c'era"
Notizie di FV
Pradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…di Angelo Giorgetti
FirenzeViolaFiorentina tra Conference e Serie A: Rapid Vienna e Bologna saranno il banco di prova del rilancio
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
