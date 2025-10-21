Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina e 11 punti buttati via: è la squadra che ha sprecato di più"

Corriere Fiorentino: "Commisso sprona tutti, ma non licenzia"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli resta saldo: per la Fiorentina è l'uomo giusto"

La Nazione: "Gruppo e club spalle al muro"

Corriere dello Sport: "Nell'inferno viola: 7 peccati capitali"

Tuttosport: "Anche per Rocchi il rigore non c'era"