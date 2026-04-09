Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
Pubblicità
Notizie di FV
Conference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visitadi Stefano Prizio
Le più lette
1 Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: Gud a sinistra, Harrison a destra, tornano Dodò e Mandragora
2 Conference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
3 Paratici: "L'Europa è la vetrina per godere, in campionato c'è da soffrire. A lavorare al Viola Park ti senti al Real"
4 Paratici sicuro: "La proprietà Commisso non venderà. Kean? Speriamo di tenerlo. Punteremo sull'U23"
Copertina
FirenzeViolaCrystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: Gud a sinistra, Harrison a destra, tornano Dodò e Mandragora
Lorenzo Di BenedettoTre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristretto
Angelo GiorgettiSvolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere interna
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com