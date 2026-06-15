Fiorentina, interesse per Bernabè del Parma: c'è la concorrenza del Torino

Fiorentina, interesse per Bernabè del Parma: c'è la concorrenza del TorinoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:54Primo Piano
di Redazione FV

Continua a muoversi con un occhio particolare al reparto di centrocampo il mercato della Fiorentina, che oltre ai tanti nomi in uscita, da Richardson a Sohm, passando per Barak, inizia a vedere qualche novità anche per quanto riguarda le entrate. Come riportato infatti sul proprio profilo X dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Fiorentina sarebbe interessata a Adrian Bernabè, centrocampista spagnolo classe 2001 del Parma. Sul giocatore c'è anche la concorrenza del Torino.