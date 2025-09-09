Ranieri ma anche Sartori e De Grandis: le voci dal premio 'Nereo Rocco'

A Coverciano si sono assegnati i premi del Nereo Rocco, prestigioso conferimento che viene dato a chi si è distinto nel mondo dello sport. Tra i premiati al Centro Tecnico Federale diversi personaggi del calcio di oggi come Luca Ranieri, capitano della Fiorentina che ha vinto il premio per il miglior calciatore emergente della scorsa stagione (QUI le sue parole).

Ma è stato premiato il ds del Bologna Sartori - che ha parlato anche di Fiorentina - e il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis che su Kean ha detto: "Lui è un uragano, con la sua forza si carica la Nazionale sulle spalle anche nei momenti di buio in cui la Nazionale stava soffrendo". Ranieri ha anche scherzato dal palco della premiazione rivelando come il piccolo ritardo nella sua presenza sia stato dovuto alla scelta di Pioli di mettere un doppio allenamento nella giornata appena conclusa.