Dagli inviati Sartori: "Kean è un top attaccante, può crescere ancora e diventare tra i più forti d'Europa. Io vicino alla Fiorentina..."

Durante il premio Nereo Rocco, organizzato dalla Settignanese, riconoscimento anche per il ds del Bologna Giovanni Sartori che a margine ha così commentato: "E' un premio che voglio condividere con il Bologna, a partire dal presidente fino al magazziniere perché da solo uno non vince niente e ci vuole un gruppo per fare dei buoni risultati".

Qual è il segreto della sua bella carriera? "Non ho segreti, io ho la fortuna di amare il mio lavoro, lo faccio con una passione incredibile, non mi pesa e questo è il mio unico segreto".

Il Bologna vuole consolidarsi? "Ci proviamo, non è mai facile confermarsi ma proveremo a consolidarci, abbiamo fatto investimenti importanti sul mercato e veniamo dalla vittoria della Coppa Italia e speriamo di continuare questa crescita. Siamo contentissimi di Italiano che l'anno scorso ha portato a Bologna un trofeo che mancava da 50 anni. Speriamo di crescere insieme a lui e di portare risultati positivi".

Con Fiorentina si equivale o una è avanti? "Effettivamente ci mettono sullo stesso livello e a me non dispiace anche perché quest'anno la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato e preso un buonissimo allenatore".

Il segreto del Bologna? "Non è Sartori ma la società capitanata da un grande presidente e un gruppo di giocatori che in questi anni si è cementato e condivide tutto e un allenatore con un ottimo staff che ha creato una mentalità vincente e non dimentichiamo la città con un ottimo tifo che non ci ha mai fatto mancare calore".

Kean quanto vale oggi? "Nell'ultimo anno ha dimostrato di essere un top attaccante, lo ha dimostrato anche con la doppietta di ieri sera, oggi è in una fase di grande crescita e credo che crescerà ancora e diventerà uno degli attaccanti può forte d'Europa".

Dzeko era un vostro obiettivo? "Io parlo dei giocatori del Bologna e Dzeko è della Fiorentina ormai".

Tanti italiani nella Fiorentina? "Anche il Bologna ci ha puntato e siamo contenti dei nostri. Pradè ha fatto una buonissima squadra ma oltre non vado".

In passato c'è stata la possiiblità di venire a Firenze? "Si c'è stata la possiiblità poi non so, con Sconcerti e con i Della Valle".

Si parla di giovani ma poi in A arrivati Dzeko, Immobile, Modric... "Conta il valore tecnico, vanno bene i giovani ma anche quelli esperti che possono darti una mano soprattutto in Europa"