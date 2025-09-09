Dagli inviati Ranieri: "Che spettacolo Kean, averlo è tanta roba. Col Napoli non è facile ma ci stiamo preparando bene"

A margine del "Premio Nereo Rocco" che lo ha visto appunto tra i premiati come personaggio emergente della scorsa stagione in qualità di capitano, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha così parlato sulla stagione viola, sulla Nazionale e ovviamente su questo riconoscimento: "Per me è un grandissimo onore ricevere questo premio, significa che ho lavorato bene la scorsa stagione e sono felice di riceverlo".

Sabato come vedi la sfida con il Napoli al Franchi? "Rivedremo i tifosi al Franchi finalmente e ai nuovi arrivati servirà il calore del nostro pubblico, non vedevamo l'ora. Sarà una partita difficile contro i campioni d'Italia ma ci stiamo preparando e saremo pronti".

Su De Bruyne cosa dici? "Un fuoriclasse che sarà difficile limitarlo ma ci proveremo e dovremo fare una grandissima partita"

Delusione dopo Torino? Sì un po' c'era, volevamo tutti la vittoria anche se un pareggio a Torino non è malvagio, ma eravamo stanchi dopo tre trasferte; certo ci aspettavamo qualcosa in più che non è arrivato. Questa pausa è arrivata nel momento giusto e sabato saremo pronti"

Cosa pensi di Kean? Vederlo ieri sera, è stato uno spettacolo, è uno dei più forti in Europa, siamo fortunato ad averlo in squadra e ce lo godiamo. Sa trascinare, anche noi ed averlo là davanti è tanta tanta roba"

Assenza Lukaku? "Hanno altri due attaccanti forti, Lucca e Hojlund, hanno una rosa forte e ci sarà da lottare

Nazionale con Gattuso? "Per me la convocazione a giugno è stata una gioia immensa ma l'Italia a sinistra è messa bene con tre giocatori forti come Buongiorno Calafiori, Bastoni e per me non sarà facile. Mi tengo la grande soddisfazione avuta a giugno e quest'anno cercherò di lavorare bene per un'altra opportunità"