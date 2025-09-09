Dagli inviati
Ranieri scherza dal palco: "Ritardo? Pioli ci ha messo un doppio! Il premio un riconoscimento al mio lavoro" (video)
Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, dal palco del premio "Nereo Rocco" in svolgimento a Coverciano ha ringraziato per il riconoscimento, con una premessa divertente: "Scusate il ritardo ma mister Pioli ci ha messo sotto con un doppio - scherza - Per me ricevere questo premio è un onore, sono felice di essere qui e significa che il lavoro dell'anno scorso è stato premiato grazie ai miei compagni e allenatore per avermi aiutato. Cercherò di miigliorarmi perché il calcio non si ferma mai e sabato avremo già una partita molto importante e finalmente torneremo a giocare al Franchi".
