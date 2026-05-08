FirenzeViola Quale futuro per Luca Ranieri? Dipende tutto da Paratici e dal nuovo allenatore

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La stagione di Luca Ranieri si può dividere in due parti. La prima: disastrosa. La seconda: resiliente. Da capitano è stato parte in causa di un rendimento generale decisamente lontano dalle aspettative, finendo per essere coinvolto anche in presunte correnti interne culminate con la figuraccia di Sassuolo. Nonostante la totale fiducia che aveva ottenuto immediatamente anche da Vanoli, ha costretto l'allenatore a cambiare idea sulla fascia da capitano e, per un breve periodo, anche sulla sua titolarità. A gennaio in tanti avrebbero scommesso su una sua cessione, e non è da escludere che le valutazioni in tal senso da parte del club e dal suo istrionico procuratore, sia state ampie. Poi però, è rimasto in viola.

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