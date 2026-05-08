FirenzeViola Il resiliente Ranieri e una stagione sulle montagne russe. Il futuro legato al prossimo tecnico

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La stagione di Luca Ranieri si può dividere in due parti. La prima: disastrosa. La seconda: resiliente. Da capitano è stato parte in causa di un rendimento generale decisamente lontano dalle aspettative, finendo per essere coinvolto anche in presunte correnti interne culminate con la figuraccia di Sassuolo. Nonostante la totale fiducia che aveva ottenuto immediatamente anche da Vanoli, ha costretto l'allenatore a cambiare idea sulla fascia da capitano e, per un breve periodo, anche sulla sua titolarità. A gennaio in tanti avrebbero scommesso su una sua cessione, e non è da escludere che le valutazioni in tal senso da parte del club e dal suo istrionico procuratore, sia state ampie. Poi però, è rimasto in viola.

L'umiltà perduta e ritrovata

La permanenza ha fatto rima anche con adattabilità, visto che è stato schierato anche come terzino. Poi piano piano, si è ripreso quel ruolo che aveva perso per strada aiutando la Fiorentina a uscire dai guai con prestazioni decisamente migliori rispetto alla prima parte di stagione. È stato il giocatore a cui lo stesso Vanoli si è riaffidato per riportare ordine in un reparto che aveva incontrato difficoltà infinite, trascinando la squadra in fondo alla classifica. Anche la perdita della fascia da capitano lo ha aiutato a ritrovare quell'umiltà che lo aveva reso così unico all'interno del contesto viola. Da fuori rosa a pedina utile fino a colonna della squadra, una storia che forse gli aveva fatto perdere proprio quelle caratteristiche che lo avevano rilanciato nella squadra in cui era cresciuto.

Futuro in bilico

Le ultime partite non cambieranno la sua stagione a due velocità ed è per questo che comunque il futuro resta in bilico. Il prossimo allenatore avrà l'ultima parola, questo è ovvio, ed è chiaro che se alla fine Vanoli venisse confermato, le sue quotazioni crescerebbero a dismisura. Intorno al suo nome, come per tanti altri, non è ancora stata presa nessuna decisione. Ovvio però, come per tutti i rappresentanti dell'attuale rosa viola, che considerando un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, in caso di offerta di livello la cessione diventerebbe scontata.

Intanto domenica sarà ancora il titolarissimo della difesa che verrà schierata contro il Genoa. Per il resto ci sarà da aspettare. Come quasi tutti gli aspetti di mercato legati al futuro della Fiorentina.