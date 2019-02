QUAGLIARELLA, Impensabile far come Bati. Il record..

Convocato in Nazionale a quasi quattro anni di distanza dall’ultima volta, il centravanti della Sampdoria Fabio Quagliarella è intervenuto in conferenza stampa presso il centro tecnico di Coverciano, parlando del suo magic moment e del presunto record di gol con cui avrebbe eguagliato Batistuta (ma non è così, come Firenzeviola.it ha più volte ribadito - LEGGI QUI). Queste le sue parole: "Eguagliare Batistuta è stata per me una grande gioia perché era impensabile anche solo pensare di eguagliare l'argentino e per questo ho ringraziato tutti i miei compagni e lo staff perché da solo non ci sarei mai riuscito. I giovani azzurri? Non so se c'è qualcuno che mi somigli; a me piace tantissimo Chiesa che sta dimostrando di essere forte, così come Zaniolo: infatti il mister li ha chiamati tutti. È stata una settimana bellissima ma intensa. Cercavo di isolarmi ma non è stato facile. Sono abbastanza schivo per i complimenti, non mi piace passare davanti ai miei compagni. Ho vissuto questo record con grande serenità. Il ko di Napoli? Se avessi fatto gol avrei superato il record, ma anche se non ho fatto rete ho vissuto tutto con estrema serenità”.