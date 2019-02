QUAGLIARELLA VS BATI, Record tutto da eguagliare

Repetita iuvant. Magari non servirà a nulla, d'altronde in questi giorni per molti media nazionali la specifica in questione non ha avuto troppo valore, eppure visto che Quagliarella è già in campo tanto varrà ricordare che il record di realizzazioni consecutive resta ancora un obiettivo da centrare per l'attaccante doriano.

Il perchè è presto detto, ed è stato anche già certamente ribadito: Gabriel Omar Batistuta giocò tutte e 11 le gare nelle quali andò in rete, peraltro senza l'opportunità di poter conteggiare anche gli ultimi 2 gol del campionato precedente. Quel che difetta a Quagliarella, invece, sono quei 90 minuti di Roma in cui rimase in panchina e che, inevitabilmente, hanno interrotto la sua striscia dopo i gol con Milan e Torino alla decima e undicesima giornata.

Soltanto dalla gara successiva, il derby con il Genoa, andrebbero perciò nuovamente conteggiate le marcature di Quagliarella, ripartendo in pratica da zero, e soltanto se dovesse segnare nelle prossime due sfide (quella di oggi a Napoli e la prossima con il Frosinone) potrebbe essere eguagliato il record di Batistuta. Che avrà anche compiuto 50 anni ieri, ma il cui record merita di essere difeso a costo di spaccare il capello su qualsiasi tipo di statistica.