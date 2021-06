PRIMAVERA, Vittoria col Sassuolo: Munteanu-gol

La Primavera viola chiude il campionato con un successo in casa del Sassuolo per 2-1 raggiungendo quota 35 punti in classifica. La prima frazione si è conclusa in equilibrio sul risultato di 1-1: al gol di Pierozzi dopo venti minuti di gioco, ha risposto Samele verso la fine del primo tempo regolamentare. Il gol decisivo arrivato è arrivato al minuto 70 quando Munteanu ha trasformato in rete un bell'assist di Spalluto, regalando così la vittoria alla squadra di Alberto Aquilani. I ragazzi viola archiviano così il loro campionato, con qualche sofferenza di troppo soprattutto nel finale di stagione, chiudendo definitivamente in dodicesima posizione e mantenendo così la categoria.