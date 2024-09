PRIMAVERA, Lunedì c'è la Roma al VP: voglia di riscatto

Fonte: a cura Andrea Giannattasio

Tornerà in campo lunedì pomeriggio alle ore 18:30 al Viola Park la Fiorentina Primavera: la formazione di Daniele Galloppa, sconfitta in modo più che rocambolesco nell’ultimo turno di campionato dal Genoa per 3-2 dopo essere stata in vantaggio di due gol fino al 56’, ospiterà tra le mura amiche la capolista Roma, fin qui imbattuta nelle prime cinque giornate di campionato. L’occasione migliore, per Ievoli e compagni, di mettersi alle spalle i recenti ko (prima dello stop in Liguria c’era stata anche la sconfitta casalinga per 2-1 con il Lecce) e ribadire la propria candidatura in zona playoff.

La sfida, che sarà trasmessa su Sportitalia, sarà arbitrata dal signor Zago della sezione di Conegliano.