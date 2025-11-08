Prima rifinitura agli ordini di Vanoli: il programma di oggi al Viola Park
Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. Per la prima volta, Paolo Vanoli si ritrova infatti a preparare una partita alla guida della squadra viola, stamani in campo al Viola Park per l'ultimo allenamento - il secondo col nuovo allenatore - prima del match col Genoa, in programma domani al Ferraris per l'undicesima giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15.
