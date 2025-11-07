FirenzeViola
Verso Genoa-Fiorentina, Vanoli non parlerà nella conferenza pre gara
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione non ci sarà la consueta conferenza stampadi vigilia in vista della partita di domenica alle ore 15:00 tra Genoa-Fiorentina. Paolo Vanoli, da oggi ufficialmente nuovo tecnico viola, parlerà probabilmente solo nel post partita della prossima giornata di campionato, in una sfida che a Marassi metterà di fronte due allenatori appena arrivati sulle rispettive panchine e che in questi giorni hanno più volte visto intrecciarsi i propri destini.
