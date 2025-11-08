FirenzeViola Disastro viola a Mainz. Si salvano in tre, su tutti Martinelli: il podio del Top FV

A Mainz, nonostante il cambio in panchina, si è vista la solita Fiorentina di questa stagione. In panchina c'era Daniele Galloppa che però non è riuscito a dare un altro impulso alla squadra, sconfitta malamente all'ultimo minuto per 2-1. Difficile trovare un migliore in campo nella sfida della Mewa Arena, ma per i lettori di FirenzeViola è stato Tommaso Martinelli a salvarsi su tutti. Per il portierino 374 dei 916 voti totali del sondaggio Top FV, vinto a questo giro con buona pace di Simon Sohm, autore del gol e secondo classificato con 293 preferenze. Si merita il podio anche Niccolò Fortini, investito di fiducia da 99 votanti.

Questo il podio del Top FV in merito a Mainz-Fiorentina:

1) Martinelli, 40,83% dei voti

2) Sohm, 31,88% dei voti

3) Fortini, 10,81% dei voti