Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, l'era Vanoli"

Corriere Fiorentino: "Vanoli, è arrivato il martello"

La Gazzetta dello Sport: "Vanoli ricomincia dalla difeda a tre"

La Nazione: "Gioco, forza, gruppo unito. Idee con una vera identità. Ecco a voi il "vanolismo""

Corriere dello Sport: "Ora è meglio navigare a vista"

Tuttosport: "Vanoli: 'Primo obiettivo ritrovare entusiasmo'"