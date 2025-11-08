Riecco Gudmundsson, pronto per Genova. Sabiri e Gosens out fino alla sosta

Paolo Vanoli ha guidato ieri pomeriggio il primo allenamento da allenatore della Fiorentina, dopo essere arrivato in mattinata al Viola Park, aver pranzato con la squadra e aver tenuto un discorso d'incitamento subito dopo il pasto. Lo racconta stamani La Nazione, facendo poi un quadro della seduta sul campo avvenuta a seguito di tutto ciò: chi ha giocato a Mainz ha svolto un lavoro di scarico mentre altri hanno iniziato le prime prove tattiche.

Presente con i compagni anche Albert Gudmundsson, tornato in Italia giovedì sera dopo il processo in Islanda a cui si è sottoposto (la sentenza è attesa per il 4 dicembre). Ancora a parte Abdelhamid Sabiri e Robin Gosens, che torneranno disponibili dopo la sosta.