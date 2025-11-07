È stato il Vanoli-day. La firma, l'allenamento e le parole: il recap di giornata

vedi letture

Quella che si è appena conclusa è stata la prima giornata da nuovo allenatore della Fiorentina di Paolo Vanoli. Arrivato di mattina al Viola Park assieme all'agente che ha curato la trattativa D'Amico, Vanoli ha conosciuto le strutture del Viola Park e i dirigenti che lo hanno scelto come sostituto di Stefano Pioli, esonerato tre giorni fa.

Dopo la risoluzione delle pratiche burocratiche con la risoluzione del contratto con il Torino e la firma sul nuovo con la Fiorentina da un anno e mezzo più opzione in favore del club, Vanoli nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento alla guida della sua nuova squadra, prima di terminare il ritiro mandando così i giocatori a casa, e soffermarsi per le prime parole che hanno sottolineato la volontà di mettersi sotto con il lavoro e puntare sulla mentalità operaia.

"Noi dobbiamo essere consapevoli e non fare gli errori della Coppa, ci sono partite nella partita, e lo dimostra in Coppa, non si può prendere quel gol finale ed ho detto ai ragazzi che bisogna rimboccarci le maniche e non ascoltare le voci sul mercato estivo perché ora ci troviamo in questa situazione di classifica. Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci sostengono nonostante le giuste critiche ma dobbiamo avere l'entusiasmo per ripartire. La piazza? E' esigente ed il bello di stare in una piazza esigente è saperci stare nei momenti difficili. Sono qua per sfida e le sfide mi piacciono. Dobbiamo ripartire da poche cose ma quelle poche cose dobbiamo farle bene". Clicca qui per le parole complete