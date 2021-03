PRANDELLI, L'addio alla Fiorentina e forse al calcio

La notizia del giorno (ma probabilmente anche dell'anno...) in casa Fiorentina sono le dimissioni di Cesare Prandelli. Le avevamo già paventate come scenario plausibile ieri, ma oggi la situazione è deflagrata, e dopo le prime indiscrezioni della tarda mattinata, tutto si è tramutato in realtà: dimissioni presentate, e poco dopo anche accettate dal club, che ha sottolineato come si dovesse guardare fuori dal campo per individuare i motivi dell'addio. Un gesto che, come abbiamo scritto, ha colto di sorpresa pure la squadra. A far maggiore chiarezza, quantomeno di fondo, ci ha pensato poi il tecnico stesso con un'emozionante lettera nella quale ha lasciato intendere di non rispecchiarsi più in questo calcio e che potrebbe essere davvero l'ultima avventura. Una decisione irremovibile, anche dopo gli estremi tentativi della dirigenza: da oggi, 23 marzo 2021, Prandelli non allena più la Fiorentina. Forse non allena più e basta: ad oggi, purtroppo, ad aver la meglio è lo stress.