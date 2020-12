Non bastavano le difficoltà difensive, i gol che non arrivano, l'inizio di campionato complicato e la classifica che piange: da oggi, infatti, in casa Fiorentina c'è da fare i conti con la positività al Coronavirus del tecnico Cesare Prandelli. Per fortuna è asintomatico e non presenta problematiche apparenti, ma la sua assenza dal campo d'allenamento e dalla panchina lunedì contro il Genoa è una di quelle notizie che nessuno avrebbe voluto apprendere, in previsione di una sfida tanto delicata a livello umorale più che realmente tecnico.

Se già davanti a sé aveva un lavoro complicato, ecco che ora per mister Prandelli c'è da fare i conti anche con un nuovo imprevisto, lo stesso dannato virus che nella prima ondata gli aveva riservato periodi tristi, per via dell'elevato contagio e dei lutti procurati ad Orzinuovi, suo paese di nascita. Oggi invece il Covid, con anche tutto il gruppo squadra che è stato sottoposto al tampone i cui risultati saranno resi noti nelle prossime ore, rappresenta un ostacolo fisico agli insegnamenti che tutti si aspettano possa mettere in atto.

Insomma, è vero che anche a distanza potrà seguire i lavori e provare ad incidere, ma senza la presenza non è la stessa cosa. Dunque, mentre l'allenamento di stamani è stato diretto dallo storico vice Gabriele Pin, in casa Fiorentina, oggi più che mai, piove sul bagnato.