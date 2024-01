PER VARGAS C'È IL SÌ DEL TECNICO CHE ASPETTA ARIA NUOVA ANCHE DA RODRIGUEZ

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aria nuova sugli esterni. Le indicazioni di mercato di Vincenzo Italiano, dopo il terzino d'esperienza che aiuti l'inserimento graduale di Dodo e la crescita di Kayode, restano queste. Sugli esterni le "pulizie" dovevano essere fatte già in estate ma poi la scelta di cambiare entrambi gli attaccanti ha fatto cambiare un po' i programmi, complici offerte che non sono arrivate per Ikoné e Brekalo che, a dirla tutta, non hanno la fila neanche ora. Ma ora il cambio non è più rimandabile ed è una esigenza del tecnico, per scuotere un trend "il giorno della marmotta". In quella zona del campo movimenti e risultati si ripetono ormai in maniera cronica minando certezze e fiducia della squadra. Servono insomma caratteristiche diverse, qualità diversa, giocatori che portino un entusiasmo nuovo al posto di una rassegnazione ormai latente.

Riuscirà la società ad accontentare Italiano? La società sta portando avanti le trattative per Ruben Vargas e Brian Rodriguez anche se intoppi non mancano. Il tecnico avrebbe già avallato l'eventuale arrivo dello svizzero dell'Ausburg, certo più conosciuto visto che è anche un nazionale, studiato anche attraverso video. Un buon motore e una qualità diversa dagli esterni in rosa perciò potrebbe dare la scossa giusta.

Conferme arrivano anche sull'uruguaiano in forza al club messicano America, certo più oggetto misterioso del primo e dunque difficile da avallare dallo staff perché vanno valutati i tempi di inserimento di un giocatore che sarebbe però aiutato sicuramente dal gruppo dei sudamericani, nella speranza che il carattere non sia un limite, come è stato detto da chi lo conosce. Se per quest'ultimo i contatti riprenderanno la prossima settimana, c'è invece da limare la distanza per Vargas ma la strada sembra segnata.