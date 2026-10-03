Pellegrino, le parole di Batistuta e la grigliata scommessa con Mastantuono

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino oggi è stato il protagonista, con il dg viola, di un panel sul centenario del club viola. Il giocatore ha parlato dell'orgoglio di essere arrivato proprio nell'anno del Centenario viola e di voler lasciare un segno in viola proprio in questa importante stagione. A caricarlo anche un argentino che prima di lui ha vestito la maglia viola, Batistuta, che gli ha detto " che devo lasciare la vita in campo per i tifosi. Per me è stata una grande emozione perché lo guardavo da piccolo con mio padre, poi mi ha mandato un messaggio per rivederci per darmi altri consigli". Argentino per argentino, Pellegrino ha costruito un grande rapporto con Mastantuono che definisce "sopraffino" e con il quale ha scommesso "una grigliata se mi farà 5 assist che sono anche pochi".

In un'intervista a margine ha anche spiegato anche il rapporto con il suo competitor Beto, fatto di aiuto reciproco: "È una persona fantastica e un grande professionista, che mi aiuta tanto. Spero di poterlo aiutare anche io. Abbiamo bisogno di fare bene entrambi per il bene della Fiorentina"