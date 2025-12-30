Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Soldato incedibile: dopo i mesi difficili Comuzzo ora è titolare. I viola vogliono tenerlo"

La Nazione: "Tutti i rebus di Paratici"

Corriere dello Sport-Stadio: "La linea Paratici"

La Gazzetta dello Sport: "La Viola si muove: obiettivo Samardzic per dare più qualità"

la Repubblica (Firenze): "A centrocampo un’altra rivoluzione per la Fiorentina"

Tuttosport: "Nicolussi Caviglia, c'è anche il Cagliari"