Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Soldato incedibile: dopo i mesi difficili Comuzzo ora è titolare. I viola vogliono tenerlo"
La Nazione: "Tutti i rebus di Paratici"
Corriere dello Sport-Stadio: "La linea Paratici"
La Gazzetta dello Sport: "La Viola si muove: obiettivo Samardzic per dare più qualità"
la Repubblica (Firenze): "A centrocampo un’altra rivoluzione per la Fiorentina"
Tuttosport: "Nicolussi Caviglia, c'è anche il Cagliari"
Notizie di FV
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaFiducia a tempo per Vanoli aspettando Paratici, se guardare oltre la Cremonese è impossibile
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
