Parma-Fiorentina 1-0, chi salvi tra i viola? Vota il sondaggio del Top Fv!
FirenzeViola.it
Sbaglia ancora la Fiorentina in campionato. Nonostante la larga vittoria contro l'Udinese, la formazione viola torna alla sconfitta dopo neanche una settimana, uscendo ko dal Tardini di Parma per 1-0 (rete di Sorensen). Un'altra giornata nefasta, in cui come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo (in questo caso, il "meno peggiore") tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
Pubblicità
Notizie di FV
Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
4 Fiorentina nel limbo: la Cremonese l’ultima spiaggia di Vanoli, Paratici la novità che non modificherà l’organigramma
Copertina
CalciomercatoLe mosse in uscita di Paratici sconfessano le scelte estive: Dzeko e Richardson i primi a partire
CalciomercatoFiducia in Vanoli, ma pronte due alternative. Becao nome valido per la difesa: le ultime di mercato
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com