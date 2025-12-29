Samardzic, Dzeko e non solo: il punto sui primi movimenti di mercato della Fiorentina

Fabio Paratici non è ancora diventato dirigente della Fiorentina e già impazza il calciomercato a pochi giorni dall'apertura della sessione invernale. Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it ci sono proprio gli aggiornamenti sui primi movimenti di calciomercato della società viola, che in uscita sta lavorando in particolare alla cessione di Amir Richardson, messo fuori rosa dopo le dichiarazioni a L'Equipe in merito alla sua volontà di lasciare Firenze. Il marocchino ed Edin Dzeko hanno già la valigia in mano e sono pronti a lasciare la Fiorentina a gennaio. Discorso diverso per Nicolussi Caviglia che piace al Cagliari.

In entrata invece il nome nuovo è Lazar Samardzic, calciatore che l'Atalanta potrebbe salutare nel prossimo mercato. La Fiorentina ha preso le prime informazioni e potrebbe puntare dritto sull'ex Udinese. Un altro nome sul taccuino dei viola è Marco Brescianini, anche lui all'Atalanta ma con pochissimo spazio in questa stagione.