Ore calde per Fortini: presto la decisione della Fiorentina. Sostituto pronto

La Fiorentina dovrà decidere nel corso delle prossime ore sul futuro di Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006, reduce dalla bella stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia, nonostante la volontà da parte del club gigliato di confermarlo non ha dato sufficienti garanzie a Pioli che quindi ha invitato la società a riflettere sulla conferma.

La Fiorentina ha aperto dunque al prestito secco in Serie A anche se le offerte arrivate sono tutte a titolo definitivo (in particolare quella del Torino che più di tutti vuole il calciatore) e soprattutto una decisione ancora non è stata presa. Intanto però è stato già bloccato l'eventuale sostituto con Tariq Lamptey del Brighton pronto a vestire la maglia viola se Fortini lascerà Firenze.