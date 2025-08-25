Se dovesse andare via Fortini, la Fiorentina proverà a prendere Lamptey del Brighton

Ultima settimana di mercato e la Fiorentina ha ancora da sistemare diverse situazioni. Stefano Pioli dovrà prendere una decisione definitiva su Fortini. Permanenza o prestito. In questo secondo caso le candidate restano Torino, Cagliari e Genoa in Serie A, l’Empoli in Serie B per la presenza di Guido Pagliuca, mentore lo scorso anno alla Juve Stabia.

Arrivate dalla B tante richieste, ma l’obiettivo è farlo giocare nella massima serie. Dovesse andar via, la Fiorentina sarebbe pronta a portare a Firenze Tariq Lamptey. È il vice Dodô individuato dai dirigenti viola. Stesse caratteristiche dell’esterno brasiliano e un costo contenuto (5-6 milioni) visto il contratto in scadenza fra un anno con il Brighton.