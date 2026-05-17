FirenzeViola Non scatterà l'obbligo di riscatto per Rugani: cosa farà la Fiorentina?

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Daniele Rugani e la Fiorentina, un matrimonio destinato a interrompersi dopo una sola stagione. Il difensore arrivato in viola la scorsa estate dalla Juventus, infatti, non raggiungerà le condizioni previste per il riscatto automatico inserito nell’accordo tra i due club e, salvo clamorosi ribaltoni, a giugno farà ritorno a Torino.

Il centrale classe 1994, utilizzato a corrente alternata nel corso della stagione, non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie della Fiorentina e ha collezionato un minutaggio e soprattutto delle presenze inferiori rispetto a quello necessario per far scattare l’obbligo di riscatto concordato con la Juventus.

Una situazione che, di fatto, riapre completamente il futuro del giocatore. La Fiorentina, almeno alle condizioni pattuite mesi fa che prevedevano il riscatto obbligatorio al raggiungimento di 5 presenze da almeno 45 minuti in Serie A, sarà dunque libera di scegliere se pagare i circa 2 milioni di euro alla Juventus e riscattare Rugani, oppure rispedirlo al mittente.