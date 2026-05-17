Scintille Gudmundsson-Spalletti al fischio finale di Juventus-Fiorentina

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Juventus-Fiorentina è finita con la vittoria dei viola ma anche con un po' di tensione dopo un gesto di Albert Gudmundsson che non è piaciuto a Spalletti, allenatore bianconero. Come mostrato dalle immagini di DAZN, il numero 10 viola ha messo una mano attorno alla spalla di Spalletti mentre i due stavano parlando al termine della gara, il tecnico però non l'ha presa bene e ha guardato male il giocatore viola dicendogli qualcosa che ha fatto desistere Gudmundsson. È dovuto intervenire Vanoli per riportare la calma sul terreno di gioco.