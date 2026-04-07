La Viola di nuovo a Londra dopo 10 anni: da Montella a Sousa

La Viola di nuovo a Londra dopo 10 anni: da Montella a Sousa
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le notizie più lette del giorno su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sul ritorno a Londra della Fiorentina dopo dieci anni.

Anche se il match in arrivo contro il Crystal Palace è un quarto di finale di Conference League il ritorno dei viola sul palcoscenico londinese, dove Montella prima e Sousa poi sfidarono il Tottenham, sancisce anche il ritorno di un'atmosfera importante, europea d'accordo, ma indubbiamente più affascinante di quanto non sia avvenuto fino a oggi. CLICCA QUI per l’articolo completo!