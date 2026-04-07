La Viola di nuovo a Londra dopo 10 anni: da Montella a Sousa
Tra le notizie più lette del giorno su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sul ritorno a Londra della Fiorentina dopo dieci anni.
Anche se il match in arrivo contro il Crystal Palace è un quarto di finale di Conference League il ritorno dei viola sul palcoscenico londinese, dove Montella prima e Sousa poi sfidarono il Tottenham, sancisce anche il ritorno di un'atmosfera importante, europea d'accordo, ma indubbiamente più affascinante di quanto non sia avvenuto fino a oggi. CLICCA QUI per l’articolo completo!
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Notizie di FV
Tre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristrettodi Lorenzo Di Benedetto
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Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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