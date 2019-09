NARDELLA, Esaminati gli aspetti del progetto. Ora...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dell'incontro andato in scena stamani con Rocco Commisso e il soprintendente Pessina per la questione relativa al possibile restyling del Franchi: "L'incontro è andato bene, sono stati esaminati tutti gli aspetti del progetto presentato dall'architetto Casamonti. Il soprintendente ha esaminato tutto con grande interesse ed è chiaro che ora dobbiamo lasciarlo lavorare in quanto deve fare una valutazione approfondita sullo stato di conservazione del Franchi e su qualunque ipotesi di trasformazione. E' chiaro che l'esigenza è quella di avere uno stadio contemporaneo, moderno, che tenga insieme da un lato la tutela del monumento e dall'altro la sua valorizzazione affinché sia all'avanguardia. Alla fine di questa valutazione la Fiorentina deciderà se optare per il restyling del Franchi o per la realizzazione di un nuovo stadio. Se filtra ottimismo? Siamo abbastanza fiduciosi ma non voglio fare previsioni, ora bisogna lasciar lavorare la soprintendenza".