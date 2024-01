NARDELLA, Castellani resta un'opzione reale per i viola

FirenzeViola.it

Dario Nardella continua a credere nella possibilità che la Fiorentina possa traslocare a Empoli durante gli anni in cui il Franchi sarà oggetto dei lavori di restyling. "È un’opzione realistica - ha detto il sindaco di Firenze e della città metropolitana, come si leggeva oggi su La Nazione - che va vista in piena sintonia con le istituzioni: dalla Regione all’amministrazione comunale alle società di calcio interessate. Io ho sempre detto che le soluzioni si trovano solo se tutti fanno la loro parte, perché la straordinaria opportunità storica di rifare i lavori al Franchi e di avere uno stadio nuovo non ce l’ha nessun’altra città italiana. E per questo noi non la dobbiamo sciupare e dobbiamo mettere insieme tutte le energie per trovare la soluzione sul luogo in cui far giocare i viola durante i lavori".

