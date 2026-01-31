Vanoli a DAZN: "Meritavamo di più. Piccoli-Kean insieme? Sì ma è complicata"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: "Dobbiamo essere più attaccati alla partita perché lo avevo detto che sarebbe stato un primo tempo di sofferenza. Non dovevamo prendere quel gol. Gli errori individuali ci stanno un po' penalizzando, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e secondo me meritavamo qualcosa in più".

Possibile vedere una Fiorentina con Piccoli e Kean?

"A volte anche Roberto ha accusato un po' il peso del trasferimento però è un ragazzo giovane che si mette sempre a disposizione. Appena arrivato io ho giocato con i due davanti perché lavorandoci sono una bella coppia. Qui abbiamo poco tempo ma stasera mi sono piaciuti. Ora dobbiamo ritrovare il miglior Moise. Siamo diventati squadra ma dobbiamo limare i particolari che ci fanno buttare via i punti come successo con Lazio e Milan. Dobbiamo essere bravi a capire che con le piccole abbiamo sempre fatto fatica, è lì che si vede se siamo cresciuti".

L'abbraccio finale con Lukaku?

"Bei ricordi, a quei tempi ero assistente di Conte all'Inter. Romelu è stato una parte importante. Quando ti abbracciano i giocatori vuol dire che hai lasciato qualche cosa".