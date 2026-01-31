Dagli inviati Fagioli: "La fiammella salvezza non si è spenta. Ma il Napoli è fortissimo"

Nicolò Fagioli parla in conferenza stampa dopo la partita tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole: "Il primo tempo è stato complicato perché si parla comunque dei Campioni d'Italia, una squadra fortissima. Nel secondo tempo siamo rientrati meglio anche se abbiamo preso subito gol, poi abbiamo iniziato la nostra partita ma vincere a Napoli non è una cosa scontata".

C'è la sensazione che la squadra non abbia capito per cosa sta lottando.

"Il mister sta spingendo molto sul fatto che siamo sotto e stiamo lottando per restare in A. Secondo me abbiamo iniziato a dare prestazioni più importanti dal punto di vista dell'atteggiamento, poi se becchi squadre come il Napoli che fisicamente sono meglio di te è complicato. Poi durante la partita fai fatica ad analizzare cosa non è andato. Peccato perché potevamo pareggiare già nel primo tempo".

Si è già spenta la fiammella per la salvezza?

"Impossibile. Non si può spegnere la fiammella ora perché siamo terzultimi. Se qualcuno lo pensa è giusto che stia fuori ma non è così, assolutamente".

Come commenta il primo gol preso?

"A mente non me lo ricordo neanche il primo gol. Sicuramente dobbiamo migliorare a livello difensivo, e riguarda tutti. Stiamo prendendo due gol a partita e diventa difficile vincere così. Nelle ultime partite mi stanno marcando a uomo ma devo essere bravo io a smarcarmi al meglio".