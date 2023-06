MUNTEANU, Tutti lo vogliono ma lui vede solo viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

10 gol e 6 assist che hanno contribuito in maniera decisiva a far vincere lo scudetto al Farul Constanta hanno acceso i riflettori su Louis Munteanu, attaccante rumeno di proprietà della Fiorentina in prestito al club campione di Romania. Lo score tra l'altro è stato interrotto da tre mesi di inattività per colpa di un infortunio al ginocchio- da fine ottobre a fine gennaio - in cui il giocatore è tornato più volte a Firenze anche a curarsi - ma alla fine è riuscito a laurearsi capocannoniere under 21.

Entrato a far parte della Nazionale maggiore, Munteanu tra l'altro andrà a giocare gli Europei con l'Under 21 rumena, impegno che in teoria tarderebbe il suo rientro a Firenze. ma il giocatore è talmente voglioso e determinato a giocarsi una maglia a Firenze che sarebbe disposto anche a rinunciare a qualche giorno di ferie. Motivo per cui al momento lui e il suo entourage non stanno prendendo in considerazione i tanti interessamenti che stanno piovendo addosso al giocatore, sia da club di fascia media di A che, e soprattutto, dall'estero. E un buon Europeo potrebbe accendere ulteriormente i riflettori su di lui che però...vede solo viola.