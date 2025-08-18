FirenzeViola Pablo Marì, da pupillo di Palladino a possibile partente

Sono passati quasi sette mesi da quando Pablo Marì si è trasferito ufficialmente dal Monza alla Fiorentina. Era fine gennaio e Raffaele Palladino chiese espressamente ai dirigenti gigliati di portare di nuovo alla sua corte il centrale spagnolo che aveva allenato in Brianza. Quattro mesi da protagonista al centro della retroguardia viola in campionato e l'idea di riprendere da metà luglio in vetta alle gerarchie della difesa. I turbolenti ultimi giorni di maggio però, con le dimissioni (poi divenute risoluzione consensuale del contratto) di Raffaele Palladino e la scelta dei toscani di puntare su Stefano Pioli, hanno cambiato le carte in tavola. Pablo Marì non è più un intoccabile, anzi. In difesa potrebbe essere proprio lui, viste le tante offerte e la possibile plusvalenza, il sacrificabile per arrivare ad un centrale dotato di grande velocità.

Sorpassato nelle gerarchie

Proprio così, in questa estate l'avventura fiorentina di Pablo Marì potrebbe cambiare traiettoria o addirittura finire del tutto. Lo spagnolo era il pupillo di Palladino che gli aveva consegnato le chiavi della difesa preferendolo a Comuzzo nelle gare di Serie A (in Conference League non era a disposizione perché non presente in lista Uefa). In attesa dell'arrivo delle prime partite ufficiali della stagione, con Pioli le gerarchie sembrano essere cambiate. L'ex Arsenal e Udinese non è più un titolare inamovibile anzi, ad oggi i favoriti nel terzetto difensivo sembrano essere Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Considerando che il tecnico parmense per giocare con la retroguardia alta avrebbe bisogno di un difensore veloce che non abbia problemi a coprire la profondità alle sue spalle, lo spagnolo potrebbe partire per fare spazio nel reparto ad un nuovo acquisto. Su di lui ci sono tanti club, sia in Europa che in Brasile (dove ha già giocato con la maglia del Flamengo), e la Fiorentina, che lo aveva acquistato per poco meno di 2 milioni di Euro dal Monza, potrebbe pure mettere a bilancio una plusvalenza.

Dall'Italia al Brasile, le pretendenti per Pablo Marì

Per il centrale spagnolo classe 1993 si sono mossi in diversi. Il primo club ad interessarsi è stato l'Olympiacos. Da fonti greche infatti l'ex Monza sarebbe il preferito del direttore sportivo dei biancorossi Gaspar per puntellare il reparto arretrato della formazione del Pireo. Rimanendo in Europa ci sono stati dei sondaggi da parte degli spagnoli dell'Alaves, mentre oltreoceano si sono mossi quattro club brasiliani: Cruzeiro, Botafogo, Gremio e Corinthians. Infine, come anticipato da FirenzeViola.it nei giorni scorsi, anche dall'Italia, e in particolare dall'Emilia, potrebbero arrivare delle offerte. Sassuolo e Parma infatti starebbero pensando allo spagnolo. Vedremo quale sarà la volontà del giocatore, da qui alla fine del mercato sono attesi sviluppi.