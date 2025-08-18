Saranno 350 i tifosi viola a Presov, Cagliari vietata ai residenti in provincia di Firenze

vedi letture

Da oggi siamo entrati nella settimana che darà il via ufficiale alla nuova stagione della Fiorentina. Ranieri e compagni sono attesi da due trasferte ravvicinate, prima Presov, in Slovacchia, contro il Polissya per l'andata del play-off di Conference League e poi la prima di campionato a Cagliari. Come loro anche i tifosi viola si preparano a questi primi due viaggi della stagione. E come dimostrato dalla vendita dei tagliandi nel settore ospiti per il match europeo in programma giovedì sera alle 20:00, nonostante le contestazioni del finale della passate stagione, la voglia di Fiorentina è tantissima. I 350 biglietti riservati ai sostenitori gigliati sono andati in fumo nel giro di poche ore e il curvino del Futbal Tatran Aréna di Prešov, sede scelta dal Polissya per le proprie gare interne in Europa, sarà completamente esaurito.

Pochi giorni e poi in programma c'è la trasferta di campionato a Cagliari. Domenica alle 18:30 alla Unipol Domus Arena però non potranno esserci tutti i tifosi viola. È stata vietata infatti, come accaduto anche negli ultimi anni, la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti in provincia di Firenze. Sono attesi comunque tanti sostenitori viola anche per il primo match della nuova Serie A. per giovedì 28 agosto è invece fissato il primo esodo stagionale, a Reggio Emilia per il ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.