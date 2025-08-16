Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia violadi Pietro Lazzerini
FirenzeViolaL'estate di Pradè: un inizio rapido e concreto, ora servono le uscite e gli ultimi 2-3 colpi
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
