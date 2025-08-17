Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: sfida con il Viareggio
Nuova giornata di preparazione per la Fiorentina di Stefano Pioli che si avvicina a grandi passi all'esordio ufficiale in stagione dopo più di un mese di allenamenti. Per testare la condizione dei suoi giocatori, oggi pomeriggio il tecnico preparerà la sfida a porte chiuse al Viola Park contro il Viareggio, squadra di eccellenza toscana attesa a Bagno a Ripoli per un allenamento congiunto. Poi il rompete le righe in attesa di una settimana che sarà fondamentale per iniziare al meglio una stagione che si prospetta piena di emozioni.
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
