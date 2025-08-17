Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: sfida con il Viareggio

Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Nuova giornata di preparazione per la Fiorentina di Stefano Pioli che si avvicina a grandi passi all'esordio ufficiale in stagione dopo più di un mese di allenamenti. Per testare la condizione dei suoi giocatori, oggi pomeriggio il tecnico preparerà la sfida a porte chiuse al Viola Park contro il Viareggio, squadra di eccellenza toscana attesa a Bagno a Ripoli per un allenamento congiunto. Poi il rompete le righe in attesa di una settimana che sarà fondamentale per iniziare al meglio una stagione che si prospetta piena di emozioni.