Fiorentina, -4 al Polissya: il programma di oggi in casa viola

Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Manca sempre meno all'esordio ufficiale della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Giovedì alle 20:00 i gigliati affronteranno gli ucraini del Polissya per l'andata del turno preliminare di Conference League mentre domenica pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:30, è in programma la prima gara di campionato contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena. Ranieri e compagni si stanno preparando per essere pronti ai primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione. Dopo l'allenamento congiunto di ieri pomeriggio contro il Viareggio, oggi i viola svolgeranno una seduta mattutina al centro sportivo di Bagno a Ripoli.