Polissya-Fiorentina, corsa ai biglietti quasi esauriti. In 300-350 verso Presov

La vendita dei biglietti per la gara di andata dei playoff di Conference League, Polissya-Fiorentina, a Presov in Slovacchia, città che ospita gli ucraini in Europa, è appena partita ma complice la poca capienza dello stadio si avvia già al sold out. Nel settore ospiti - unico settore in cui i biglietti sono a disposizione della Fiorentina per la vendita - la capienza è infatti di 300 e di biglietti, a 8.50 euro, ne restano meno di 30. Un altro centinaio saranno disponibili in tribuna ma con modalità stabilite dal Polissya e dunque i tifosi viola che riusciranno ad andare saranno sui 300-350.