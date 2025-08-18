Beltran blocca il mercato, se rimane a Firenze salta l'operazione centravanti

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola si concentra sulle tante operazioni sia in entrata che soprattutto in uscita che la Fiorentina dovrà cercare di concludere prima della fine del mercato. In attacco i viola puntano ad aggiungere una pedina che sappia attaccare la profondità e che abbia caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Le varie trattative però sono al momento in stand-by in attesa di capire il futuro di Lucas Beltran. L'argentino per adesso ha rifiutato tutte le offerte ricevute, dal Flamengo ai tre club russi che si erano interessati a lui. La sensazione è che voglia aspettare fino all'ultimo il River Plate ma i Millionarios probabilmente al momento non hanno le possibilità economiche per riportarlo a Buenos Aires. Beltran a Firenze sta bene e non forzerà la mano per andare via. Se i viola non incasseranno i 10-15 milioni della sua cessione difficile che possano puntare a giocatori come Ioannidis o Daku. Più facile un prestito con diritto di riscatto in Italia. Pioli però ha chiesto un nome di livello, non un giovane di prospettiva da far crescere.

Sulla fascia destra invece tanto dipenderà dal futuro di Niccolò Fortini. Pioli e la società, che inizialmente lo avevano battezzato come il vice Dodo, dopo la preparazione hanno iniziato ad avere dei dubbi e preferirebbero fargli fare un altro anno in prestito. All'ex Juve Stabia sono interessati il Cagliari e l'Empoli. Difficile intavolare uno scambio alla pari con Zortea con i rossoblù, più facile con un conguaglio. In difesa invece Pioli ha chiesto un centrale veloce per giocare con la linea alta. Molto, anche qui, dipenderà dalle uscite. Pablo Marì ha mercato, Comuzzo ancora di più. Per il centrale classe 2005 però servirebbe un'offerta irrinunciabile da oltre 30 milioni che ancora non è arrivata ai viola.