Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Pioli ha già scelto sette titolarissimi e tre attaccanti"

La Nazione: "Sohm e i segreti di Iachini: "Simon? Ve lo racconto io. Un Loftus-Cheek per Pioli""; "Da Beltran a Jorko e Barak. Quei 10 milioni che pesano"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, due rinforzi allo sprint"; "Prove di Conference, Dzeko in dubbio: si pensa al 3-5-2"

La Repubblica (Firenze): "Beltran blocca il mercato se rimane alla Fiorentina salta l’operazione attacco"

TuttoSport: "Assalto United ma la Fiorentina non molla De Gea"