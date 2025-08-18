Pioli ha già scelto 7 titolari per iniziare la stagione: i viola partiranno col tridente

La Fiorentina sta lavorando con Stefano Pioli solamente da poco più di un mese ma il tecnico emiliano ha già le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, primo fra tutti quello di raggiungere la fase a girone unico di Conference League, e sulla maggior parte degli uomini da mandare in campo dal primo minuto giovedì sera in Slovacchia contro il Polissya. Presa la decisione di provare a giocare con tre punte, nei piani Gudmundsson alle spalle di Dzeko e Kean, a Presov Pioli potrebbe schierare un 3-4-1-2 così composto: De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens sulle corsie esterne, Sohm e Fagioli in mediana e appunto i tre attaccanti in avanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sette di questi sono già diventati imprescindibili nelle idee tattiche dell'ex allenatore del Milan. Si tratta di De Gea, Ranieri, Dodo, Fagioli, Gosens, Gudmundsson e Kean, a cui potrebbe essere aggiunto anche Marin Pongracic che in questa estate ha scalato le gerarchie del reparto arretrato.

In alternativa ai possibili titolari in queste quattro uscite antecedenti la chiusura del mercato estivo potrebbe trovare spazio Pablo Marì in difesa, ma anche Mandragora, il cui contratto andrà in scadenza nel 2026, in mediana. Parisi potrebbe far rifiatare Gosens a sinistra, mentre Ndour, apparso tra i più positivi durante il periodo di preparazione, potrebbe avere un minutaggio importante. Davanti, considerando che Dzeko vista la carta d'identità non potrà essere sempre presente, Pioli potrebbe pensare di affiancare Fazzini a Gudmundsson alle spalle di Kean.