Rassegna stampa, i titoli in viola dei quotidiani in edicola oggi
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Gazzetta dello Sport: "Il centro di Firenze. I muscoli di Sohm, la fantasia di Fagioli. Nuovo motore Viola".
La Nazione: "Viola a meno 5. I jolly di Pioli".
Corriere dello Sport: "Vogliono Gosens. L'Atalanta offre 12 milioni: la Viola li rifiuta".
La Repubblica (Firenze): "Pioli, ultimo test poi la Conference".
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
