Rassegna stampa, i titoli in viola dei quotidiani in edicola oggi
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Il centro di Firenze. I muscoli di Sohm, la fantasia di Fagioli. Nuovo motore Viola".

La Nazione: "Viola a meno 5. I jolly di Pioli".

Corriere dello Sport: "Vogliono Gosens. L'Atalanta offre 12 milioni: la Viola li rifiuta".

La Repubblica (Firenze): "Pioli, ultimo test poi la Conference".