Mercato "vivo" anche in uscita: addio a Pablo Mari, tre squadre su Kouame

vedi letture

Il mercato della Fiorentina è più aperto che mai, in entrata ma anche e soprattutto in uscita dove oggi si è registrato l'addio del difensore centrale Pablo Marì (partito per l'Arabia da Peretola nel pomeriggio) che dopo quello di Viti lascia il reparto un po' scoperto. Ma al mometo non sembra la difesa la priorità anche perché con il cambio di modulo Vanoli e la dirigenza vogliono valutare bene.

Sempre in uscita c'è interesse intorno a Kouame, con tre club che hanno preso informazioni, Girona, Valencia e Sampdoria. Ma da Roma parlano di interesse per Gudmundsson e Fortini da inserire magari nell'operazione Baldanzi.